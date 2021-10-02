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Bursa'da bir binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

02.10.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir iş yerinin teras katında çıkan yangın söndürüldü.

Duaçınarı Mahallesi'ndeki 2 katlı bir iş yerinin teras katında bulunan plastik malzemelerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kontrol atlına aldı.

Yangında hasar meydana geldi.

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