Bursa'da bir binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir iş yerinin teras katında çıkan yangın söndürüldü.

Duaçınarı Mahallesi'ndeki 2 katlı bir iş yerinin teras katında bulunan plastik malzemelerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kontrol atlına aldı.

Yangında hasar meydana geldi.



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