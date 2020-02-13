YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

BURSA HABERLERİ  | 13.02.2020 09:18 | Son Güncelleme

Bursa’da bir camide yaşanan sadaka kutusu hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Mustafakemalpaşa ilçesindeki Fevzidede Camii’nde yaşanan hırsızlık olayı 12 Şubat akşam saatlerinde fark edildi.

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide yaşanan sadaka kutusu hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Mustafakemalpaşa ilçesindeki Fevzidede Camii’nde yaşanan hırsızlık olayı 12 Şubat akşam saatlerinde fark edildi. Kameraların incelenmesi ile birlikte hırsızlık ortaya çıkarıldı. Yardım için toplanan yardım kutusunu gözüne kestiren gençler, ilk önce bölgeyi inceleyerek kutuyu açmaya çalıştı. 3 kişi oldukları görülen şüpheli kişiler, ilk önce kutuyu montlarıyla sakladı, sonrasında ise masa ile birlikte camiden götürdü. Olayın, güvenlik kameralarındaki tarih bilgileri doğrultusunda 9 Şubat saat 14.13 sıralarında yaşandığı düşünülüyor.
Olayla ilgili bölgede ilk araştırmasını yapan emniyet birimleri, güvenlik kameralarından kişileri teşhis ederek kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Bursa Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
13:23
İkindi
16:15
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Aşan Eczanesi
Osmangazi
Biray Eczanesi
Nilufer
Birsel Eczanesi
Osmangazi
Derman Eczanesi
Yildirim
Gökçe Güllük Eczanesi
Yildirim
Maksem Eczanesi
Osmangazi
Öznur Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

UEDAŞ'tan elektrik kesintilerine uzaktan ve hızlı çözüm

UEDAŞ'tan elektrik kesintilerine uzaktan ve hızlı çözüm

CHP Bursa’da Başkan İsmet Karaca oldu

CHP Bursa’da Başkan İsmet Karaca oldu

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

IBM, Türkiye'de Montaj Hattı Kurma Yerine Ortaklık Yoluna Gidecek

IBM, Türkiye'de Montaj Hattı Kurma Yerine Ortaklık Yoluna Gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.