Bursa’da bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cerrah Mahallesi 1005. Sokak'ta bulunan bir depo, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.
Depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.
Kundaklama ihtimalini değerlendiren ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz