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Bursa’da bir depoda çıkan yangın söndürüldü

31.07.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cerrah Mahallesi 1005. Sokak'ta bulunan bir depo, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Kundaklama ihtimalini değerlendiren ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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