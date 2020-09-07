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Bursa'da bir gazeteci rüşvet ve şantaj iddiasıyla gözaltına alındı

BURSA HABERLERİ  | 07.09.2020 18:16 | Son Güncelleme

Bursa'da bir gazeteci rüşvet ve şantaj iddiasıyla gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş adamına şantaj yapıp rüşvet istediği öne sürülen gazeteci gözaltına alındı.

İddiaya göre, il merkezinde yayımlanan yerel bir gazetenin sahibi olan N.İ, İznik'te yaşayan iş adamı İ.S'yi arayıp ona ait bazı yapıların kaçak olduğunu söyleyerek haber yapmaması karşılığında 200 bin lira istedi.

İ.S'nin savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. N.İ, seri numaralı alınmış paraları İ.S'den alırken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan N.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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