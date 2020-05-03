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Bursa’da bir günde 100 mahallede dağıtım yapıldı

BURSA HABERLERİ  | 03.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

Hayırseverlerin Kızılay Osmangazi Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlanan gıda ve hijyen kolileri ile pide ve konserveler, 18 araçtan oluşan 60 kişilik gönüllü ekibiyle; 100 mahalledeki 260 haneye ulaştırıldı.Kızılay Osmangazi Şubesi, yılın her günü fakir, yoksul, işsiz ve ihtiyaç sahibi herkese yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Hayırseverlerin Kızılay Osmangazi Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlanan gıda ve hijyen kolileri ile pide ve konserveler, 18 araçtan oluşan 60 kişilik gönüllü ekibiyle; 100 mahalledeki 260 haneye ulaştırıldı.
Kızılay Osmangazi Şubesi, yılın her günü fakir, yoksul, işsiz ve ihtiyaç sahibi herkese yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda şubenin 60 kişilik gönüllü ekibi, bağışçıların Kızılay Osmangazi Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere teslim edilen gıda ve hijyen kolileri ile pide ve konserveleri ailelere ulaştırdı.
Ekiplerle birlikte erzak kolileri ve diğer paketleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim etmeden önce açıklamalarda bulunan Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Halil Atalay, “Ramazan ayına girmemiz nedeniyle çalışmalarımız daha da yoğunlaştı. Bu mübarek günlerde diğer günlere nazaran kimsenin aç ve açıkta kalmamasına daha da özen gösteriyoruz” dedi.
Osmangazi Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na dahil olduklarını hatırlatan Halil Atalay, bu dönemdeki yardım faaliyetlerini Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte yürüttüklerini ve böylece işsiz kalan, işini kaybeden ya da sokağa çıkma engeli olan tüm vatandaşlarımıza Kızılay’ın yardım elini uzattıklarını söyledi.
“Osmangazi’nin dört bir yanındayız”
COVİD-19 salgını başladığından bugüne kadar her gün 2-3 ekiple çeşitli mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar götürdüklerine dikkat çeken Atalay, “Bugün, her gün yapmakta olduğumuz yardım faaliyetimizi daha organize ve toplu bir şekilde yapalım istedik. Çünkü, hem bize yapılan talepler arttı hem de yardımcı olmayan isteyen vatandaşlarımızın sayıları arttı. Bunların daha fazla birikmemesi için bu mübarek günlerde toplu olarak dağıtım yapalım istedik. Bugün, 18 araç ve 60 kişilik gönüllü ekibimizle Osmangazi ilçemizde 100’ün üzerindeki mahallesinde yaşayan 260 fakir-fukara kardeşimizin kapısını çalacağız” diye konuştu.
Halil Atalay’ın yaptığı açıklamaların ardından Kızılay Osmangazi Şubesi Gönüllüleri, araçlarla birlikte ilçenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere paketleri bizzat dağıttı.

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