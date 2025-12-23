MAGAZİN

Ela Rümeysa Cebeci'nin Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyada gündem oldu

Öznur Yaslı İkier

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı. Cebeci'nin Şafak Sezer'in 'Ketenpere' filminde rol aldığı öğrenildi. Cebeci'nin rolü ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ela Rümeysa Cebeci hakkında her geçen gün yeni iddialar gündeme getirilirken bu defa Cebeci'nin Şafak Sezer'in 'Ketenpere' filminde rol aldığı öğrenildi.

ROLÜ GÜNDEM OLDU

Ela Rümeysa Cebeci'nin filmdeki görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken ünlü spikerin filmde hayat kadınını canlandırdığı ortaya çıktı.

Cebeci'nin filmdeki görüntülerine; 'Baya gerçekçi bir film olmuş', 'Film bitmiş bu oynamaya devam etmiş', 'Bizi ketenpereye getirdin Ela abla' gibi yorumlar yapıldı.

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

