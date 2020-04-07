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Bursa'da bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin market borcunu ödedi

BURSA HABERLERİ  | 07.04.2020 15:04 | Son Güncelleme

Gemlik ilçesinde yaşayan bir hayırsever, ilçedeki dört marketteki maddi durumu iyi olmayanların yaklaşık 14 bin liralık borcunu kapattı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahiplerinin market borcu ödendi.

İlçenin farklı bölgelerindeki dört markete giden bir hayırsever, market sahiplerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insanların zor günler yaşadığını, bazı kişilerin borcunu ödemekte zorlandığını gördüğünü anlatarak, maddi durumu yetersiz borçluların borcunu ödemek istediğini belirtti.

Toplamda 14 bin liralık borcu ödeyen hayırsever, adının paylaşılmamasını istedi.

Market sahibi Hülya Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, markete gelen bir kişinin önce "Borç defteriniz var mı?" diye sorduğunu belirterek, "Borç rakamını sordu. İçlerinden ihtiyaç sahipleri ve yardımlarla geçinen insanları seçerek ödeme yaptı ve borçlarını ödedi. Koronavirüs nedeniyle zor durumda olan insanlar var. Kâğıt toplayan, hurdacılık yapan vatandaşlar var. Bunları da ödedi.'' diye konuştu.

Başka bir market sahibi Kenan Sancar da hayırseverin kendisinden borç defterini çıkarmasını istediğini aktararak, defterdeki tüm borçların ödemesini yaptığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Borç Hayırsever Market

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