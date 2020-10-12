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Bursa'da bir kadını kaçırdığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli teslim oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Bursa'da bir kadını kaçırdığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli teslim oldu

Bursa'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli, Kütahya'da jandarmaya teslim oldu.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde İrem G'yi (21) kaçırdıkları öne sürülen şüphelilerin Haydar ve eşi Leyla B. olduğunu belirledi.

Eskişehir'de olduğu tespit edilen şüphelilerle iletişim kuran ekipler, şüpheliyi ikna etti.

Yoncalı Jandarma Karakoluna gelerek teslim olan şüpheliler, gözaltına alındı.

Bursa'dan kaçırıldığı öne sürülen İrem G, dün Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde zanlıların elinden kaçarak kurtulmuştu.

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