Bursa'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında

Yiğitler Mahallesi Oto Sanayi Sitesi'nde 14 Ocak'ta Ayhan Gülal'ı tartıştığı patronunun oğlu Taha S'nin bıçaklayarak öldürdüğü kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Gülal'ın Taha S'nin kullandığı otomobilden Gürsu Metro İstasyonu yakınlarında inerek uzaklaştığı görülüyor.

Kayıtlarda, daha sonra aracın yanına yeniden gelen Gülal'ı, tartıştığı Taha S'nin bıçakla yaralaması yer alıyor. Çevredekilerin ikiliyi ayırdığı, Gülal'ın araca alınarak hastaneye götürülmesi de kayıtlara yansıyor.

OLAY

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 14 Ocak'ta çalıştığı iş yerinde mesaiye kalan Ayhan Gülal (42), kendisini eve bırakmayan patronunun oğlu Taha S. (22) ile tartışmıştı. Çıkan kavgada Taha S, Gülal'ı bıçakla yaralamıştı. Yanlarındaki diğer kişilerin ayırmasının ardından Gülal, hastaneye götürülmek üzere Taha S'nin otomobiline bindirilmiş, Kestel Kavşağı'nda araç kaza yapmıştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuk babası Gülal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Taha S, emniyette verdiği ilk ifadesinde kendisini evine bırakmadığı için küfür eden Gülal'ı bıçakladığını itiraf etmişti.

Taha S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

