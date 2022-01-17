YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bir kişinin öldüğü trafik kazası davasında sürücü hakim karşısında

Bursa'da bir kişinin öldüğü trafik kazası davasında sürücü hakim karşısında

17.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişinin öldüğü trafik kazası davasında sürücü hakim karşısında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim S. katılmadı. Kazada yaralanan bazı müştekiler, taraf avukatları ile kazada ölen İlknur Pepeç Kaya'nın anne ve babası da salonda hazır bulundu.

Başka bir ilçeden talimatla ifade veren sanık İbrahim S'nin, aracın kayması nedeniyle kontrolü kaybettiğini ve kazaya neden olduğu için üzgün olduğunu belirttiği kaydedildi.

Müştekilerin dinlenmesinin ardından söz verilen maktulün anne ve babası sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Anne Leyla Pepeç'in avukatı ise sanığın tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin olay tarihinde 50-52 kilometre hızla giderken yerlerin yağışlı ve kaygan olması nedeniyle aracın kayarak devrildiğini, olayda müvekkilinin hiçbir kusuru olmadığını dile getirdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Geçen yıl mayıs ayında Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 aylık hamile İlknur Pepeç Kaya hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındıBursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:19
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:34
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.