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Bursa'da bir öğrencinin ölümüne neden olan servis şoförünün yargılanmasına başlandı

BURSA HABERLERİ  | 26.03.2020 13:03 | Son Güncelleme

Bursa'da bir öğrencinin ölümüne neden olan servis şoförünün yargılanmasına başlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde servis aracının çarpması sonucu bir öğrencinin öldüğü diğerinin de yaralandığı kazanın tutuklu sanığının yargılanmasına başlandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. (54) Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak, babaannesi Güneş Şimşek ve kazada yaralanan Arda Üzmez (15) ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Mehmet A, istemeden ölüme sebep olduğu için üzgün olduğunu öne sürerek, "Kronik rahatsızlığım var, tahliyemi istiyorum. Olay günü öğrencileri toplayıp Bademli'ye geldim. Köprüden geçerken gözlerim karardı, araç bankete vurduğunda ayıldım. Frene bastım ama araç havalanmıştı, banket de dar olduğu için aracı döndüremedim. Normalde şirkette muhasebe tutuyordum, şoförün babası ölünce onun yerine mecburen aracı kullandım. Üzgünüm, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Yaralanan öğrenci Arda Üzmez ise okula giderken İskender'le yol kenarında yürürken taksi durağına kadar geldiklerini, sonrasına veya kazaya dair bir şey hatırlamadığını söyledi.

Müşteki babaanne Şimşek ise şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Günahsız yetim yavrumu öldürdü. Her uykusuz olan, rahatsız olan böyle can mı alacak? Ben de şeker hastasıyım, o zaman bineyim bir araca birilerini öldüreyim. Yazık değil mi yavruma, annesine, bana? Davacıyım sanıktan." şeklinde konuştu.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan babaanne Şimşek, "Benim yetim yavrumu mu buldu? Yorgunum uykuluyum demekle olmuyor, çıkmasaydı yola. Çıkmasaydı, böyle canilere fırsat vermesinler. Adalet istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında tanıkların sonraki celselerde dinlenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

M.A. yönetimindeki 16 S 1781 plakalı minibüs, geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de, Bademli Mahallesi'nde Emek Yağ Fabrikası önünde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek ve Arda Üzmez'e çarpmıştı. Kazada, olay yeri yakınındaki özel kolejin 10. sınıfında öğrenim gören iki çocuk yaralanmıştı. Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden Şimşek, yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Dava servis şoförü

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