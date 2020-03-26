Bursa'da bir öğrencinin ölümüne neden olan servis şoförünün yargılanmasına başlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde servis aracının çarpması sonucu bir öğrencinin öldüğü diğerinin de yaralandığı kazanın tutuklu sanığının yargılanmasına başlandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. (54) Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak, babaannesi Güneş Şimşek ve kazada yaralanan Arda Üzmez (15) ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Mehmet A, istemeden ölüme sebep olduğu için üzgün olduğunu öne sürerek, "Kronik rahatsızlığım var, tahliyemi istiyorum. Olay günü öğrencileri toplayıp Bademli'ye geldim. Köprüden geçerken gözlerim karardı, araç bankete vurduğunda ayıldım. Frene bastım ama araç havalanmıştı, banket de dar olduğu için aracı döndüremedim. Normalde şirkette muhasebe tutuyordum, şoförün babası ölünce onun yerine mecburen aracı kullandım. Üzgünüm, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Yaralanan öğrenci Arda Üzmez ise okula giderken İskender'le yol kenarında yürürken taksi durağına kadar geldiklerini, sonrasına veya kazaya dair bir şey hatırlamadığını söyledi.