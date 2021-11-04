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Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık hakim karşısında

04.11.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık hakim karşısında

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbedip bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" ve "bilişim sistemine girme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Tolgahan T. (25), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığın bazı yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Tolgahan T, müşteki S.K. (26) ile 7 yıldır birlikte olduklarını ve iki çocuklarının bulunduğunu anlattı.

S.K'nin haziran ayında çocukları da alarak evi terk ettiğini, 25 Haziran'da geri döndüğünü belirten sanık, "Aramızdaki meseleyi halletmiştik. Gece bir apartta kaldık. Ertesi sabah, 'Evin anahtarını alacağım.' diyerek gitti. Bir daha kendisine ulaşamadım. Ortak Facebook hesabımız vardı, ikimizin telefonunda da açıktı. Facebook'tan görüştüğü emlakçıları bularak adresini tespit ettim." diye konuştu.

Bu sırada çocuklarından birinin kaybolduğunu öne süren sanık Tolgahan T, "Kapıyı hizmetçi bayan açtı. Normalde kapalı olan eşimi açık halde gördüm. Çocuğumuz kaybolmasına rağmen haberi de yoktu. Tartışırken itekleyip yatağa düşürdüm. Oradan aldığı bıçakla bana saldırdı. Aramızda boğuşma yaşandı. Bıçağı aldım ancak kendisine kesinlikle vurmadım. Burnuna da vurmadım, burnu daha önceden kırıktı. Müştekiye cinsel saldırıda bulunduğum iddiası da doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Sanık Tolgahan T, S.K'nin rızasıyla evden çıktıklarını ve çocuklarının yanına gitmek üzere taksiye bindiklerini ancak yolda birkaç defa araçtan inmeye çalıştığını öne sürerek, "Araca bindirirken bir kadın geldi. 'Belinde bıçak var.' dedi, elimi havaya kaldırıp almasına müsaade ettim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmada olaya müdahale eden iki gazeteci ile olayın gerçekleştiği taksinin şoförü tanık olarak dinlendi.

Müşteki S.K'nin dün mahkemeye verdiği ifadede sanıktan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bursa'da 30 Haziran'da Tolgahan T'nin, birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı iki çocuğunun annesi S.K'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evine gittiği, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen girdiği ikametgahta S.K'yi darbettikten sonra bıçak zoruyla taksiye bindirdiği öne sürülmüştü. Yıldırım ilçesindeki Akçağlayan Mahallesi'nde kadını taksiden indirmek isteyen Tolgahan T'ye bölgede tesadüfen bulunan gazeteciler müdahale ederek polise haber vermişti. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

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