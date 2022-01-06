YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor

06.01.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbedip bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tolgahan T. (26), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın bazı yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tolgahan T, önceki savunmalarına ekleyeceği bir hususun olmadığını söyledi.

Sanık avukatı ise şikayetçi kadının yurt dışına yerleştiğini ve çocuklarıyla ilgilenmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Heyetin kararı üzerine söz isteyen sanık, tutukluluğunun iki çocuğunu olumsuz etkileyeceğini, annesinin onlara bakmakta zorlandığını öne sürdü. Mahkeme başkanı ise Tolgahan T'ye, çocuklarını daha önce düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Bursa'da geçen yıl 30 Haziran'da Tolgahan T'nin, birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı iki çocuğunun annesi S.K'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evine gittiği, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen girdiği ikametgahta S.K'yi darbettikten sonra bıçak zoruyla taksiye bindirdiği ileri sürülmüştü. Yıldırım ilçesindeki Akçağlayan Mahallesi'nde kadını taksiden indirmek isteyen Tolgahan T'ye bölgede bulunan gazeteciler müdahale ederek polise haber vermişti.

Tutuklanan Tolgahan T hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" ve "bilişim sistemine girme" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 6 Ocak Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:14
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:24

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Günay Eczanesi
Gemlik
Nur Eczanesi
Gemlik
Derman Eczanesi
Harmancik
Enver Eczanesi
Inegol
Sağlık Eczanesi
Inegol
Bircan Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.