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Bursa'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi kamera görüntüsünden tespit edilerek yakalandı

06.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi kamera görüntüsünden tespit edilerek yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6 bisikletin çalınmasına ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliğine bağlı ekipler, bir iş yerinin önündeki bisikletin çalındığı ihbarının ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden kimliği belirlenen zanlı M.V. (28), Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin daha önce de piyasa değeri yüksek 5 bisikleti çalarak sattığı tespit edildi. Söz konusu 6 bisiklet, sahiplerine teslim edildi.

Kamera kayıtlarında, M.V'nin bir iş yerinin önüne bırakılan bisikleti inceleyip çevresini kontrol ettikten sonra binerek uzaklaştığı görülüyor.

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Bursa güvenlik kamerası hırsızlık bisiklet

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