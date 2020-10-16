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Bursa'da böcek ilacından uyuşturucu yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 16.10.2020 19:01 | Son Güncelleme

Bursa'da böcek ilacından uyuşturucu yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde böcek ilacından uyuşturucu yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Muratoba mevkisinde içinde iki kişinin bulunduğu park halindeki bir araçtan şüphelendi.

Ekipleri fark ederek kaçan şüpheliler ile jandarma arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra yol kenarında terk edilmiş bulunan araçtaki A.C. ve S.T. saklandıkları ormanlık alanda yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 18 pakette 12,755 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ekipler, zanlılarla bağlantı olan B.D'yi de gözaltına aldı.

B.D'nin adresinde ve aracında yapılan aramada 144 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, kağıda sarılı içime hazır 3 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 303 gram uyuşturucu imalinde kullanılan kahverengi toz madde, çakmak gazı, vakum makinesi, hassas terazi, metal kaşık, süzgeç, aseton bidonları, kovalar, şişeler, hızlı yapıştırıcı ve böcek ilacı ile 605 lira ele geçirildi.

Zanlıların ifadelerinde böcek ilacını sentetik uyuşturucu yapımında kullandıklarını belirttiği öğrenildi.

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