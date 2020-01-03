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  4. Bursa'da boğazından bıçaklanan emekli uzman çavuş ağır yaralandı

Bursa'da boğazından bıçaklanan emekli uzman çavuş ağır yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 03.01.2020 19:24 | Son Güncelleme

Bursa'da boğazından bıçaklanan emekli uzman çavuş ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, boğazından bıçaklanan emekli uzman çavuş ağır yaralandı.

Emekli uzman çavuş Teoman Y. (48), Atatürk Caddesi'nde Mahir B. (38) ile karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahir B, Teoman Y'yi bıçakla boğazından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Teoman Y, buradan Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bıçaklama Kavga

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