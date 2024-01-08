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Bursa'da brusella teşhisi koyulan çoban tedavi altına alındı

08.01.2024 10:33 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 40 yıldır çobanlıkla uğraşan 56 yaşındaki Şaban Halcı'ya, et ve süt ürünlerinden bulaşabilen brusella teşhisi koyuldu; Halcı, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şaban Halcı, yüksek ateş, titreme ve sol bacağında apse şikayetleri ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülçin Bölük, Halcı'nın 12 yıl önce brusella tedavisi görmesi nedeniyle ileri tetkik istedi; sonuçlara göre brusella teşhisi koyulan Halcı'nın tedavisine başlandı.

Açıklamada tedaviye ilişkin görüşlerine yer verilen Bölük, brusellanın aslında hayvanlardan bulaşan bir hastalık olduğunu belirterek, "56 yaşındaki erkek hastamız, 40 yıldır çiftçilikle uğraşıyordu ve 12 yıl önce de brusellöz geçirmişti. Bize geliş şikayeti üşüme, titreme, ateş yüksekliği ve sol bacağının üzerindeki apseydi. Hastanın brusellöz geçmişi olduğunu bildiğimiz için ileri tetkikini yaptırdık ve brusella aglitünasyonu pozitif çıkınca ona uygun tedavisine başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavi süresinin 6-8 hafta arasında değiştiğini ancak bazı hastalarda 6 aya kadar uzayabildiğine dikkati çeken Bölük, şunları kaydetti:

"Aldığımız süt, peynir ve et kaynaklarını da uygun yöntemlerle pişirerek tüketmemiz, bu hastalıktan korunmamamızı sağlayacaktır. Hayvancılık, çiftçilik, veterinerlik, kasaplık, mezbaha çalışanları ve laboratuvar çalışanları, meslek grubu olarak risk altında. Çok değişik semptomlarla geliyor hastalar karşımıza. Ateş üşüme, titreme, sıtmalanma olabileceği gibi bilinç kaybı, menenjit, ensafali, iç organ tutulumuyla da görülebilmekte. Ayırıcı tanısında pek çok hastalık aklımıza gelse de hastanın öz geçmişi, çalıştığı yer; veteriner, kasap, mezbaha çalışanı ya da çiftçilikle ilgili birisi olduğu zaman hemen brusella kan testini istiyoruz ve tedavisine başlıyoruz."

Daha önce de bu hastalığa yakalandığını belirten Şaban Halcı ise, "Benim mesleğim çobanlık, daha önce bir hastalık geçirdim. 12 sene önce brusella hastalığı geçirdiğim için yine aynı olaylarla başıma geldi. Yine başvurdum. Hocamız tüm tetkikleri yaptı, brusella çıktı. Şu an onun tedavisini görüyorum. Bütün çobanlıkla uğraşanlara tavsiye ederim. Brusella testlerini yaptırsınlar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
brusella hastalığı

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