Bursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındı

Bursa'da bir ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı.

Keles ilçesi kırsal Erdoğan Mahallesi'nde M.E.Ö'ye ait ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalındığı ihbarını alan Jandarma Suç Araştırma Timleri harekete geçti.

Yürütülen araştırma sonucunda hırsızlığı yapan 3 kişinin, hayvanların her birini Mudanya ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan S.İ'ye 5 bin 900 liradan sattığı belirlendi.

Hayvanlar S.İ'den geri alınarak sahibine verildi.

Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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