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Bursa'da çalıntı motosikletleri "ameliyathane" olarak adlandırdığı depoda parçalayan zanlı yakalandı

24.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, satın aldığı çalıntı motosikletlerin şasi numaralarını "ameliyathane" olarak adlandırdığı depoda kazıyıp sattığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarının ardından çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin çaldığı motosikletleri Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde yaşayan U.O'ya (27) sattığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evinin altında bulunan depoya operasyon düzenledi.

Burada gerçekleştirilen aramalarda 7 çalıntı motosiklet, 3 farklı motosiklete ait motosiklet çantası, 3 motosiklet ön göğsü ve motosiklet şasi numaralarını silmek için kullanılan 2 adet spiral makinesi ile kask ele geçirildi.

Zanlının söz konusu motosikletleri, onları çalan hırsızlık şüphelilerinden satın aldığı, depoda şasi numaralarını kazıdığı bu araçları da parçalayıp ya da bütün olarak internet sitelerinden satışa çıkardığı öğrenildi.

U.O'nun kullandığı depoyu "ameliyathane" olarak adlandırdığı, çaldıkları motosikletleri satmak için getiren şüphelilerin U.O'ya "hastayı ameliyathaneye getirdim" diye cep telefonu mesajı attığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan bazı şüphelilerin söz konusu motosikletleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık motosiklet operasyon

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