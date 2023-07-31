YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 6 kişi yaralandı

Bursa'da çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 6 kişi yaralandı

31.07.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bursa'da çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ortaköy yolunda, Ferdi Yılmaz (42) idaresindeki 16 SRD 01 plakalı hafif ticari araç ile Sefa İlarslan (26) yönetimindeki 16 PG 602 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Emre Bayram, Berat Yılmaz, Yaren Yılmaz, Muhammed Ali Karaca, Halil İbrahim Karaca ve Ferdi Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece Belediyesi, teknoloji meraklılarının yolunu aydınlatmaya devam ediyorKüçükçekmece Belediyesi, teknoloji meraklılarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor
Posof’ta otlarla beslenen bozayı görüntülendiPosof’ta otlarla beslenen bozayı görüntülendi
Kafasına poşet takılan martı, jandarma tarafından kurtarıldıKafasına poşet takılan martı, jandarma tarafından kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
İnegöl kaza

Bursa Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:53
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:27
Yatsı
22:03

Bursa Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Pazartesi

Bayrak eczanesi
Kestel
Hilalin eczanesi
Nilufer
Emel eczanesi
Osmangazi
Sevinç saral eczanesi
Gemlik
Derman eczanesi
Mustafakemalpasa
Şifa eczanesi
Keles
Yalçin eczanesi
Orhaneli
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.