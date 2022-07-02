Bursa'da çay bahçesinde bir ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa'da çay bahçesinde üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesi İznik Gölü çamlık alanında bulunan çay bahçesinde oturan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişilik bir ailenin üzerine, yanlarında bulunan çam ağacı kırılarak devrildi.

Devrilen ağacın parçalarının değmesiyle Gizem S. (16) ile Özge M. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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