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Bursa’da ’Çekiç 1’ operasyonu

27.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da ağır hasarlı, lüks araçlarla aynı marka modeldeki çalıntı, hacizli yada yurt dışından kaçak getirilen emsalleri ile motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Çetenin araçları söktükleri iş yeri ve evlere yapılan baskınlarda milyonluk 15 lüks araç ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ağır hasarlı, çalıntı ya da hacizli otomobilleri motor ve şasi numarasını değiştirip satmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler,ağır hasarlı kullanılamaz durumdaki araçların şasi numaralarının marka model ve rengi aynı çalıntı, hacizli ve kaçak olarak yurda sokulan otomobillere aktardıklarını belirleyerek operasyonun startını verdi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılğı koordinesindeki ’ÇEKİÇ-1’ ismi verilen eş zamanlı operasyon ile Bursa merkezili 2 ilde kimlikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların kullandığı 2 ev ve bir oto tamirhanesine yapılan operasyonda toplam değeri 9 milyon lira olan 15 lüks araç ele geçirildi.

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, change oto satışı için hazırlanmış araç ruhsatı ve dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan oto tamirci H.Ö. (45) ile suç ortakları U.K. (25), A.D. (43), H.O. (24) ve S.D. (48) emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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