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Bursa'da çevreyi kirleten kişilere mıntıka temizliği yaptırıldı

AA AA
02.08.2024 11:03
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, atıklarla çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 kişiye mıntıka temizliği yaptırıldı ve cezai işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanayi atıklarının çevreye atılmasıyla ilgili takip başlatan belediyeye bağlı zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Ekipler, denetim esnasında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokağı'nda seyreden motosikletli hurdacıların çevreye boya tozu ve moloz atığı bıraktığını tespit etti.

Hurdacıları takip eden ekipler, atıkları bırakırken yakaladıkları 2 kişiye bunları toplatıp motosikletlerine geri yükletti.

Ekipler, daha sonra bu kişilere ilgili yasa maddesi gereğince idari para cezası kesti.

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Express
Anahtar Kelimeler:
temizlik Atık çevre

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