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Bursa’da çiftçilere uygulamalı budama eğitimi

BURSA HABERLERİ  | 05.03.2020 09:54 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çiftçilere budama eğitimi verildi.Mustafakemalpaşa’nın tarımsal gelişimini desteklemek ve çiftçiliğin önemini artırabilmek için eğitim seferberliği başlatan Mustafakemalpaşa Belediyesi ekonomik kalkınma hamlesiyle marka olma yolunda adımlar atıyor.Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün himayesinde verimi arttırmak ve kaliteli ürün elde etmek için çiftçilere yönelik uygulamalı zeytin budama eğitimi verildi.İlçenin Çördük mahallesindeki bir zeytin bahçesinde Tarım Danışmanı Mehmet İzbak’ın verdiği eğitimde Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Balım, Çördük Muhtarı Sabahat Kanlıoğlu ve çevre mahallelerde yaşayan çok sayıda çiftçi yer aldı.‘Budama yöntemine dikkat’Zeytin üreticileri yanlış bilinenler ve budama teknikleri ile ağaç hastalıkları konusunda bilgilendirildi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çiftçilere budama eğitimi verildi.
Mustafakemalpaşa’nın tarımsal gelişimini desteklemek ve çiftçiliğin önemini artırabilmek için eğitim seferberliği başlatan Mustafakemalpaşa Belediyesi ekonomik kalkınma hamlesiyle marka olma yolunda adımlar atıyor.
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün himayesinde verimi arttırmak ve kaliteli ürün elde etmek için çiftçilere yönelik uygulamalı zeytin budama eğitimi verildi.
İlçenin Çördük mahallesindeki bir zeytin bahçesinde Tarım Danışmanı Mehmet İzbak’ın verdiği eğitimde Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Balım, Çördük Muhtarı Sabahat Kanlıoğlu ve çevre mahallelerde yaşayan çok sayıda çiftçi yer aldı.
‘Budama yöntemine dikkat’
Zeytin üreticileri yanlış bilinenler ve budama teknikleri ile ağaç hastalıkları konusunda bilgilendirildi. Tarım Danışmanı Mehmet İzbak, “Bahçelerinizden daha fazla verim almak istiyorsanız budamaya dikkat etmelisiniz” mesajını verdi. Sektör hakkında önemli bilgiler de veren İzbak, budama işleminin önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerek 2000 yıla kadar yaşayabilen zeytin ağacının uzun ömürlü olması, çevre şartlarına göre doğru bir şekil alması ve en önemlisi maksimum düzeyde kaliteli ürün vermesi için her yıl mutlaka budanması gerekmektedir şeklinde konuştu.
2 gün süren ve çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği teorik eğitimlerin yanı sıra doğru budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.
‘Üreticiler ekonomiye katkı sağlıyor’
Mustafakemalpaşa ikliminin ve eğimli arazilerinin zeytin üretimi için oldukça elverişli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Bölge, yapısı itibarıyla sektörün gelişimi açısından oldukça önemli bir rol oynuyor. Üreticilerimiz ülke ekonomisine katkı sağlıyor” dedi.
‘Hedef tarımda marka olmak’
Başkan Kanar, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 6 ayette geçen zeytin aynı zamanda Peygamber Efendimizin de övgüsüne mazhar olmuştur. Hem iklim hem arazi koşulları göz önüne alındığında bizde belediye olarak çiftçilerimize destek vererek zeytin üreticiliğine teşvik etmeyi hedefliyoruz. Verimli topraklara sahip olan Mustafakemalpaşa’yı tarımda marka yapmak için çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.

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