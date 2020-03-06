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Bursa'da çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

BURSA HABERLERİ  | 06.03.2020 18:30 | Son Güncelleme

Bursa'da çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Gemlik Şükrü Şenol Ortaokulundaki bazı 8'inci sınıf öğrencileri, futbol maçı yaptıktan sonra okul dışından satın aldıkları çiğ köfteyi yedi ve bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden okul idaresi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öğrencilerin çiğ köfteyi satın aldıklarını beyan ettikleri iş yerinden incelenmek üzere numune alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik Gıda Zehirlenmesi Öğrenci

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