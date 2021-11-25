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Bursa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

25.11.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş yerine hırsızlık için giren K.Y, iş yeri sahibi Murat G'nin geldiğini fark edince saklandı.

Hırsızlığı fark ederek güvenlik kameralarını izleyip K.Y'nin saklandığı yeri tespit eden Murat G, şüpheliyi darbetti. Bu sırada kaçan zanlı, bir süre sonra yanına başka kişileri de alarak söz konusu iş yerine geldi.

İki grup arasında çıkan kavgada silah ateş edilmesi sonucu K.Y. ve Murat G. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kavgaya karışarak olay yerinden kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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