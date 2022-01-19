YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

Bursa'da çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

19.01.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan yangında, ikişer katlı bitişik 2 bina kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, İsabey Mahallesi İsabey Caddesi'ndeki 2 katlı evin üst katında yaşayan madde bağımlısı A.Y, burada yangın çıkardı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale gerçekleşirken, alevler bitişikte bulunan 2 katlı binaya da sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangından zarar gören 2 bina da kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındıBursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:19
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:36

Bursa Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Özlem Eczanesi
Gemlik
Engin Eczanesi
Gemlik
Gülşah Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Hacettepe Eczanesi
Inegol
Atmaca Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.