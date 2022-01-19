Bursa'da çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan yangında, ikişer katlı bitişik 2 bina kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, İsabey Mahallesi İsabey Caddesi'ndeki 2 katlı evin üst katında yaşayan madde bağımlısı A.Y, burada yangın çıkardı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale gerçekleşirken, alevler bitişikte bulunan 2 katlı binaya da sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangından zarar gören 2 bina da kullanılamaz hale geldi.



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