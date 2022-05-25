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Bursa'da çıkan yangında çok sayıda tavuk telef oldu

25.05.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çıkan yangında çok sayıda tavuk telef oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir ağılda çıkan yangında çok sayıda tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Gedelek Mahallesi'nde Hamit Çakmak'a ait ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 100'den fazla tavuk ve çok sayıda civciv telef oldu. Ağılda bulunan 7 büyükbaş hayvan ise son anda kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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