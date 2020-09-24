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Bursa’da çimlere basma kavgası

BURSA HABERLERİ  | 24.09.2020 11:20 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir parkta çocukların çimlere basması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bursa’da çimlere basma kavgası

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir parkta çocukların çimlere basması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.
Olay dün akşam saatlerinde Aziz Sancar Parkı’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde ilçenin en hareketli parkında oynayan çocuklara kızan Mehmet A, çimlere bastığı gerekçesiyle Furkan T. (10) adlı çocuğun bisikletini alarak yere attı. Bisikletin lastiğini de indiren Mehmet A.’nın bu davranışlarını gören küçük çocuğun babası Sadrettin T. olay yerine geldi. Çıkan tartışmada Sadrettin T.’ye yumruk atan Mehmet A.’ya çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Hakaretler sonrasında Mehmet A. ile Sadrettin T. arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen ekipler iki şahsı karakola götürerek işlem yaptı.

Bursa’da çimlere basma kavgası

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