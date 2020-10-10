YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da çınar ağacına yıldırım düşmesi kameraya yansıdı

Bursa'da çınar ağacına yıldırım düşmesi kameraya yansıdı

BURSA HABERLERİ  | 10.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Bursa'da çınar ağacına yıldırım düşmesi kameraya yansıdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde üniversite bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düşme anı amatör kamera tarafından görüntülendi.

İlçede etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle birçok yerde su taşkını yaşandı. Bursa Büyükşehir ve Gemlik belediyeleri, çöken yollarda ve yağışın etkili olduğu yerlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nin bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düşme anı amatör kameraya yansıdı.

Ekipler, altyapı hatlarındaki çalışmalarını sürdürürken, yağıştan dolayı zarar gören tarım ürünleriyle ilgili de çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir’den Alaçatı Koleksiyonu
Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir’den Alaçatı Koleksiyonu
Karacasu’da 2 vatandaşın daha testi pozitif çıktı
Karacasu’da 2 vatandaşın daha testi pozitif çıktı
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:56
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat
Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Böyle sapkınlık görülmedi
Böyle sapkınlık görülmedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.