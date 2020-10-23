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  4. Bursa'da cip otoyol gişelerindeki bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Bursa'da cip otoyol gişelerindeki bariyerlere çarptı: 4 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 23.10.2020 13:32 | Son Güncelleme

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda gişelerdeki bariyerlere çarpan cipte 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün otoyolda İstanbul yönünden Bursa istikametine seyreden N.Ç. idaresindeki 35 NC 060 plakalı cip, kuzey gişelerindeki bariyerlere çarptı.

Araçta sıkışan N.Ç. ile N.A, S.Ç. ve 7 yaşındaki M.Ö. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan N.Ç, N.A. ve S.Ç. ile M.Ö'yü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, süratle ilerleyen aracın gişelerde bulunan bariyerlere çarpması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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