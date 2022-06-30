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Bursa'da çocuk bisikletine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

30.06.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çocuk bisikletine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da çocuk bisikletine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çocuk bisikletine zulalanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.P.E. ve M.E'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Fırtına"nın yardımıyla yapılan aramalarda çocuk bisikletine zulalanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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