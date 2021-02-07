YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek

Bursa’da çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek

07.02.2021 13:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak.Bursa’da trafik ve ulaşımın sorun olmaktan çıkması için yeni yollar, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler, toplu taşımanın yaygınlaştırılması gibi pek çok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarını iyi bilen, donanımlı bir nesil yetişmesi için ayrıcalıklı bir projenin daha startını veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak.
Bursa’da trafik ve ulaşımın sorun olmaktan çıkması için yeni yollar, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler, toplu taşımanın yaygınlaştırılması gibi pek çok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarını iyi bilen, donanımlı bir nesil yetişmesi için ayrıcalıklı bir projenin daha startını veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim vaatleri arasında da yer alan Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’nin projeleri Fen işleri Daire Başkanlığı tarafından tamamlandı. Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi’nde Nilüfer Çayı kenarındaki 6065 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projenin inşaat alanı 530 metrekare olacak. Tamamen eğitim amaçlı olarak tasarlanan proje, prefabrik, betonarme ve çelik yapılardan oluşacak. Yaklaşık olarak 300 metre bisiklet yolu ve yürüyüş yolu bulunan projede 1 adet idari yönetim binası, 1 adet minyatür oto deposu, 126 kişi kapasiteli 1 adet kapalı tribün, 1 adet geçit tüneli ve 1 adet yaya üst geçidi bulunuyor. Yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olması beklenen projeye Spor Toto Teşkilatı’ndan 1,5 milyon TL destek sağlanırken, projenin yapım ihalesi Şubat ayında gerçekleştirilecek.
Çocuklara özel tesis
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni neslin daha eğitimli ve donanımlı olması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Son 1 yıl içinde Bursa’ya kazandırdıkları Ana Kucağı Eğitim Merkezleri sayesinde yüzlerce miniği okul öncesi eğitimle buluşturduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Çocuk Trafik Eğitim Merkezi projemiz de sadece çocuklara özel olacak. Çocuklarımız burada hem eğlenecek hem de trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenecekler. Bugün trafikte yaşadığımız sorunların büyük bir bölümünün kural ihlallerinden kaynaklandığını göz önüne aldığımızda trafik kurallarını çok iyi bilen ve uygulayan bireylerin ne kadar önemli olduğunu anlarız. Bu nedenle trafik sorununun çözümünde yapılacak yatırımların bir halkası olarak gördüğümüz projeyi çok önemsiyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

Bursa Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:23
İkindi
16:10
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Karacabey’de bağımlılıkla mücadele sürüyor

Karacabey’de bağımlılıkla mücadele sürüyor

Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümünde önemli adım

Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümünde önemli adım

Yıldırım Medya Akademisi başlıyor

Yıldırım Medya Akademisi başlıyor

Güneşi gören Bursalılar kısıtlamayı unuttu

Güneşi gören Bursalılar kısıtlamayı unuttu

Güneşi gören Bursalılar kısıtlamayı unuttu

Güneşi gören Bursalılar kısıtlamayı unuttu

Türkiye’nin ilk ‘iklim sokağı’ Bursa’da olacak

Türkiye’nin ilk ‘iklim sokağı’ Bursa’da olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.