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Bursa'da çöken balkonla bir kişinin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

04.12.2023 11:02 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hava almak için çıktığı balkonun zemininin çökmesiyle 6'ncı kattan düşen kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'da çöken balkonla bir kişinin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Çırpan Mahallesi 2. Bilim Sokak'ta 7 katlı binanın 6'ncı katındaki balkonun çökmesiyle yere çakılıp hayatını kaybeden Muzaffer Gümüş'ün (31) yola düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobillerin sokaktan geçtiği sırada Gümüş'ün ve balkon malzemelerinin yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve Gümüş'ün yerde hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.

Muzaffer Gümüş, önceki gün Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi 2'inci Bilim Sokak'ta hava almak için çıktığı 7 katlı binanın 6'ncı katındaki balkonun çökmesiyle yola düşmüş, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gümüş hayatını kaybetmişti.

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