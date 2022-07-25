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Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı

25.07.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı

Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı.

Antalya'da koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'yı, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki çöp evin odasında kilitli tutan ve "çocuğa eziyet " suçlamasıyla gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A'nın (44), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça ifadesi alındı.

Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

- Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. 9 yaşındaki Cem M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çöp ev

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