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Bursa’da Cumhuriyet’e özel Bursakart piyasaya sürüldü

26.10.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı coşkusunu toplu ulaşıma da taşıdı.

Bursa’da Cumhuriyet’e özel Bursakart piyasaya sürüldü

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel hazırlanan Türk Bayrağı tasarımlı Bursakart’ların ardından şimdi de ‘Türkiye Yüzyılı’ logolu iki farklı tasarım, sınırlı sayıda piyasaya sürüldü.

Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılını Bursa’da birbirinden farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bursa’da toplu taşıma araçlarında kullanılan Bursakart’ı daha önce Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel bir tasarımla Bursalılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Türkiye Yüzyılı’ logosu ile farklı iki tasarım daha hazırladı. Toplam 200 bin adet basılan ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ yazılı Türk Bayrağı tasarımlı kartlardan 100 bini tükenirken, ’Türkiye Yüzyılı’ logolu yeni tasarımlardan da 50 bin adet basıldı.
Hem ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ hem de ‘Türkiye Yüzyılı’ konseptli kartlar ile Bursalılar, hem Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümü hatırasını uzun yıllar yaşatacak hem de bu kartları toplu ulaşım araçlarında da kullanabilecek.

Halen 2 milyon 488 bin adet aktif Bursakart kullanıcısının olduğu Bursa’da, yeni Bursakart alacaklara istemeleri halinde Cumhuriyet’in özel tasarımlı kartları verilecek. Bunun yanında 100. yıl coşkusuna ortak olmak isteyen Bursakart sahipleri de istedikleri takdirde bu kartlardan alabilecek. Bursalılar anı ulaşım kartlarını, istasyonlardaki kiosklardan ya da BursaKart bayilerinden temin edebilecek.

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