Bursa'da daha çevreci bir kent için "İklim Sokağı" projesi hayata geçiriliyor

Bursa'nın sürdürülebilir ve akıllı bir şehre dönüşümü için önemli bir adım olan ve iki fazdan oluşan "İklim Sokağı Hızlı Kazanım Projesi"nin birinci fazının konu alındığı çalıştay, Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne (Convenant of Mayor) katılım sağlayan Bursa'da, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Danimarka'da da örnekleri bulunan "İklim Sokağı" projesi hayata geçirilecek.

Bursa'nın iklim değişikliğine daha dirençli hale getirilmesine yönelik, çalışmalar kapsamında, Kükürtlü Caddesi, "İklim Sokağı"na dönüştürülerek, altyapıdan ulaşım ve aydınlatmaya kadar her yönüyle daha çevreci hale getirilecek.

Karbon salınımı ölçümleme, güneş enerjisi kullanımı, akıllı sayaçlar, LED aydınlatma sistemleri, çöp toplama ve geri dönüşüm, sürdürülebilir mobilite, mekansal planlama gibi hızlı kazanım projelerinin Kükürtlü Caddesi'nde uygulanabilirliğinin ele alındığı çalıştayda, sokak sakinleri ve bu caddeyi kullanan vatandaşların da katkı koyacağı 2. faz çalışmalarına mart ayında başlanması planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir çevrenin en önemli öncelikleri olduğunu belirtti.

Daha temiz su, hava ve toprak için her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini, çok maliyetli olmasına rağmen çevre ve altyapı yatırımlarından hiçbir taviz vermediklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz kaynaklara, atalarımızdan miras değil, yeni nesilden emaret alınmış olarak bakıyoruz. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için de hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz. Doğal kaynakların korunması ve geleceğe taşınması için iklim değişikliğiyle mücadele etmek, çok önemli. Bu konuda 'Sera Gazı Envanteri' ve 'İklim Değişikliği Eylem Planı'mız hazır. BEBKA'nın 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Konularında Kapasite Geliştirme' konulu teknik destek projesine katılım sağladık. Enerji verimliliğinin en iyi şekilde sağlanması ve temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımız devam ediyor. İklim Sokağı Projesi de farkındalık oluşturmayı hedeflediğimiz bir çalışma. Bölge sakinlerinin de içinde yer alacağı proje, Türkiye'de ilk olacak."

