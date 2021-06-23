Bursa'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, MİT Bursa Bölge Başkanlığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2017 yıllarında Suriye ve Irak'ta örgüt adına faaliyette bulunduğu iddia edilen "Hacı İdris" kod adlı Irak uyruklu M.A.K'nin kentte bir adreste saklandığını tespit etti.

O dönem DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu öne sürülen şüpheli, bulunduğu adrese yapılan baskın sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

