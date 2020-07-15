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Bursa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 15.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Bursa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütle ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için Yıldırım ve Gürsu ilçelerindeki 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.A, İ.H, S.N. ve M.K. gözaltına alındı.

Biri kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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