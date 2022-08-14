Bursa'da dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Dedesi Salih Y'nin kullandığı 16 ZA 263 plakalı traktörle bahçeye giden Utku S, Kırsal Akharem Mahallesi'ne geldikleri sırada dengesini kaybederek araçtan düştü.

Traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Otomobille Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Utku S. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşı döktü.

Dede Salih Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan küçük çocuğun geçen yıl kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz