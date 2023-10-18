YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da defin hizmetleri artık ‘cep’te

Bursa’da defin hizmetleri artık ‘cep’te

18.10.2023 15:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların en acılı günlerinde evrak peşinde koşturmadan bir telefonla tek merkezden hizmet almalarını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mezarlık Bilgi Sistemi’ni güncel teknolojilerle yenilerken, aynı zamanda yeni bir mobil uygulama ile hizmetleri cep telefonlarına taşıdı.

Bursa’nın 17 ilçedeki bin 300 mezarlıkta düzenli bakım çalışması yapan, tek bir telefonla en acılı günlerinde vatandaşların tüm iş ve işlemlerini kolaylıkla gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, teknolojik gelişmeleri en iyi şekilde kullanarak, hizmete erişimi daha da hızlandırıyor. Çalışmalar kapsamında 2009 yılından beri hizmet veren Mezarlık Bilgi Sistemi de güncel teknolojilerle yenilendi. Harita, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mezarlıklar ve Yazılım Şube Müdürlüklerinin işbirliğinde tamamen iç kaynaklar kullanılarak, Büyükşehir personeli tarafından yapılan çalışma ile web sayfanı yenilendi hem de bir mobil uygulama hazırlandı.

Mezarlıklara ait sayısal haritaların oluşturulması, defin bilgilerinin konumsal olarak sorgulanabilmesi ve analiz edilmesiyle, vatandaşın belediye binasına gelmeden tüm iş ve işlemlerini bilgisayar ve telefonlarından online olarak yapabilmelerine imkan sağlandı. Yenilenen web sayfası ve yeni yayınlanan Mobil Uygulama ile vatandaşlar; yakınlarına ait kabirlerin bilgilerine, konumuna, ve fotoğrafına ulaşabilecek, kabrin konumuna yol tarifi alabilecek. Mobil Uygulamada seçtikleri mahallelerde vefat olduğu anda bildirim alabilecek olan vatandaşlar, aynı zamanda mezar tahsis belgesini (aile mezarlığı) Mezarlık Bilgi Sistemi üzerinden online olarak alıp, ödeme yapabilecekler.

Mezarlıkta okunabilecek duaların, Arapça, Türkçe okunuşları ve anlamlarına da mobil uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek.
Tüm bu hizmetlere https://www.bursa.bel.tr/mezarlik-bilgi-sistemi web adresinden ulaşabilecek olan vatandaşlar mobil uygulamayı ile android marketten https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbbmobil.mezarlik\_mobil\_1 linkinden, Apple Store’dan ise https://apps.apple.com/tr/app/bursa-mezarl%C4%B1k-bilgi-sistemi/id6444612122 linkinden indirebilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıKilis’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Niğde’de hırsızlık operasyonu: 17 gözaltıNiğde’de hırsızlık operasyonu: 17 gözaltı
Kilis’te 105 litre kaçak alkol ele geçirildi: 2 gözaltıKilis’te 105 litre kaçak alkol ele geçirildi: 2 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:10
Öğle
12:54
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Bizim eczanesi
Inegol
Engin eczanesi
Gemlik
Deva eczanesi
Inegol
Buket eczanesi
Nilufer
Çinar eczanesi
Keles
Bayer eczanesi
Gemlik
Kutluay eczanesi
Mudanya
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.