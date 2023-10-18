Bursa’da defin hizmetleri artık ‘cep’te

Bursa’nın 17 ilçedeki bin 300 mezarlıkta düzenli bakım çalışması yapan, tek bir telefonla en acılı günlerinde vatandaşların tüm iş ve işlemlerini kolaylıkla gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, teknolojik gelişmeleri en iyi şekilde kullanarak, hizmete erişimi daha da hızlandırıyor. Çalışmalar kapsamında 2009 yılından beri hizmet veren Mezarlık Bilgi Sistemi de güncel teknolojilerle yenilendi. Harita, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mezarlıklar ve Yazılım Şube Müdürlüklerinin işbirliğinde tamamen iç kaynaklar kullanılarak, Büyükşehir personeli tarafından yapılan çalışma ile web sayfanı yenilendi hem de bir mobil uygulama hazırlandı.

Mezarlıklara ait sayısal haritaların oluşturulması, defin bilgilerinin konumsal olarak sorgulanabilmesi ve analiz edilmesiyle, vatandaşın belediye binasına gelmeden tüm iş ve işlemlerini bilgisayar ve telefonlarından online olarak yapabilmelerine imkan sağlandı. Yenilenen web sayfası ve yeni yayınlanan Mobil Uygulama ile vatandaşlar; yakınlarına ait kabirlerin bilgilerine, konumuna, ve fotoğrafına ulaşabilecek, kabrin konumuna yol tarifi alabilecek. Mobil Uygulamada seçtikleri mahallelerde vefat olduğu anda bildirim alabilecek olan vatandaşlar, aynı zamanda mezar tahsis belgesini (aile mezarlığı) Mezarlık Bilgi Sistemi üzerinden online olarak alıp, ödeme yapabilecekler.

Mezarlıkta okunabilecek duaların, Arapça, Türkçe okunuşları ve anlamlarına da mobil uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek.

Tüm bu hizmetlere https://www.bursa.bel.tr/mezarlik-bilgi-sistemi web adresinden ulaşabilecek olan vatandaşlar mobil uygulamayı ile android marketten https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbbmobil.mezarlik\_mobil\_1 linkinden, Apple Store’dan ise https://apps.apple.com/tr/app/bursa-mezarl%C4%B1k-bilgi-sistemi/id6444612122 linkinden indirebilecekler.

