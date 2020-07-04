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Bursa'da dere yatağına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 04.07.2020 11:38 | Son Güncelleme

Bursa'da dere yatağına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dere yatağına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Nurpaşa Ö. (67) idaresindeki 12 AAB 264 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy mevkisindeki köprüde kontrolden çıkarak dere yatağına savruldu.

Dere yatağındaki bir ağaca çarparak duran otomobildeki sürücü ile Erkan Alanoğlu (35), eşi Özlem Alanoğlu (35) ve 2 yaşındaki çocukları Alperen Alanoğlu yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis görevlilerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobil, vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

Yaralılardan Erkan Alanoğlu'nun Kars Cumhuriyet Savcılığı görevinden son kararnameyle Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığına atandığı öğrenildi.

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