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Bursa'da devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı

08.09.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi, 3 itfaiye eri yaralandı.

Kırsal mahalledeki trafik kazasına müdahale amacıyla harekete geçen Ö.D. idaresindeki 16 AAY 110 plakalı itfaiye aracı, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde virajı aldıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan itfaiye erleri M.Y. ile M.B. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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