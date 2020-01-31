Bursa'da devrilen soba borusu gecekonduda yangına neden oldu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, devrilen soba borusu nedeniyle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
İsabey Mahalesi 8. Engin Sokak'ta, Muhsin Kutak'a ait tek katlı gecekonduda soba borusunun devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede sardığı yangın sırasında gecekonduda bulunan mutfak tüplerinden biri de patladı.
Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangını söndürdü.
Gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangında, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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