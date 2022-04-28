Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinlikte tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Gürle Mahallesi yakınındaki bir zeytinlikte tarla süren Ömer Mumcu (48) idaresindeki 16 VM 362 plakalı traktör, sulama kanalı kenarındaki boşluğa devrildi.

Traktörün altında kalan Mumcu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ömer Mumcu'nun ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

İki çocuk babası Mumcu'nun cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz