YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

28.04.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinlikte tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Gürle Mahallesi yakınındaki bir zeytinlikte tarla süren Ömer Mumcu (48) idaresindeki 16 VM 362 plakalı traktör, sulama kanalı kenarındaki boşluğa devrildi.

Traktörün altında kalan Mumcu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ömer Mumcu'nun ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

İki çocuk babası Mumcu'nun cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyorTürk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor
Gaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisiGaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisi
15 kişilik minibüste 56 düzensiz göçmen taşıyan sanıktan "haberim yoktu" savunması15 kişilik minibüste 56 düzensiz göçmen taşıyan sanıktan "haberim yoktu" savunması
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
06:01
Öğle
13:06
İkindi
16:55
Akşam
20:02
Yatsı
21:31
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.