Bursa'da domuz avında tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İddiaya göre, Nail A. (72), Tahsin Şen (27) ve Ergün Akın Gümüşpınar Mahallesi yakınlarındaki arazilerini domuzlardan korumak için bölgeye gitti.

Bu sırada arazide farklı yerlere geçen kişilerden Nail A. çalılıklar arasında hareketlilik görerek av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar çalıların arkasındaki Tahsin Şen (27) ve Ergün Akın'a isabet etti. Yaralanan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Şen müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Akın'ın tedavisi sürüyor.

Şüpheli Nail A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

