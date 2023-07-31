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Bursa'da dün kaybolan kişinin Nilüfer Çayı'nda cansız bedeni bulundu

31.07.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dünden beri kendisinden haber alınamayan bir kişi Nilüfer Çayı'nda ölü bulundu.

Bursa'da dün kaybolan kişinin Nilüfer Çayı'nda cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, dün aracıyla Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi istikametine giderken görülen S.K'ya (56) ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gidebileceği olası istikametlerde arama yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, S.K'nın aracını Nilüfer Çayı'na yakın bir bölgede buldu.

Bunun üzerine kayıp şahıs için Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri kıyı, su altı ve su üstü aramaları yaptı.

Kayıp şahsın cansız bedeni aracının olduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta suda bulundu.


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