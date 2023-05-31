Bursa'da "Dünya Tütünsüz Günü"ne Togg'la dikkati çektiler

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, etkinliğin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na "Gemlik mavisi" Togg ile geldi.

Yavuzyılmaz, yaptığı konuşmada, Bursa'nın bağrından çıkan Togg'un tamamen çevre dostu ve karbon salınımının sıfır olmasıyla Dünya Tütünsüz Günü'ne anlamlı bir destek verdiğini söyledi.

Tütün ve tütün kullanımının zararlarının birçok platformda konuşulduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Maalesef ölümlerin yüzde 35'i kanserden, kanserlerin de neredeyse yarısına yakını tütün ve tütün ürünleriyle ilişkili. İşin boyutunun, vahametinin ne kadar büyük olduğunu göstermeye yetecek bir rakam diye düşünüyorum." dedi.

Kentin birçok yerinde faaliyete geçirilen sigara bırakma polikliniklerinin aktif hizmet verdiğini anlatan Yavuzyılmaz, "İlimizde an itibarıyla 9 polikliniğimiz aktif. Burada hekim arkadaşlarımızdan destek alabilirsiniz. Bakanlığımızın dönem dönem ücretsiz temin ettiği ilaçlarla da bu sürece katkı vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ise sigara veya tütünle ilgili nasihatler verenlerin bunları kendilerinin de yapmaları gerektiğini vurguladı.

Gençlere rol model olunmasının önemine dikkati çeken Yıldız, "Biz ana kucağından başlayan ve gençlik merkezlerimizle devam eden bir eğitimle sigara ve zararlı maddelerle ilgili mücadelenin en güzel örneklerini veriyoruz. Bu örneği teşkil edemediğimiz sürece asla başarılı olamayız. O yüzden elimizi taşın altına koyacağız. Rol model olmak zorundayız. Sağlık çalışanları ve hekimlere, eğitimcilere de çok iş düşüyor." ifadesini kullandı.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı programda Büyükşehir Belediye Bandosu da konser verdi.

Programa katılan vatandaşlar Togg'a binerek fotoğraf çektirdi.

