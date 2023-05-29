YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da erkek cesedi bulundu

Bursa’da erkek cesedi bulundu

29.05.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da Kırcal sokakta erkek cesedi bulundu. Murat Tok’a ait olduğu belirlenen ceset incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal sokak üzerinde gece saat 01.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Tok (43) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Tok’un cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturmalarına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da kontrolden çıkan ticari minibüs devrildi: 1 yaralıBursa’da kontrolden çıkan ticari minibüs devrildi: 1 yaralı
Bağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıBağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybettiTekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:31
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:31
Yatsı
22:14

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Pazartesi

Berna keskin eczanesi
Yildirim
Gemlik eczanesi
Gemlik
Alper eczanesi
Inegol
Doğumevi merkez eczanesi
Osmangazi
Kübra eczanesi
Nilufer
Şifa eczanesi
Keles
İskele eczanesi
Mudanya
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.