Bursa’da erkenci karpuz ekimi yapıldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen Karacabey’de tarımsal üretim devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede çiftçilik yapan Faruk Çakır ile birlikte ‘erkenci karpuz’ olarak adlandırılan örtü altı karpuz ekimi çalışmaları için arazide incelemelerde bulundu. Özkan yaptığı açıklamada, “Türkiyemizde bir taraftan küresel salgın korona virüs ile mücadele her boyutta gerçekleştirilirken, bir taraftan üretim faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Büyük bir nüfusa sahip ülkeyiz. Hem iç pazara hem ihracata yönelik tarımsal üretim çalışmalarımız var. Şu anda da tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılan Karacabeyimizin Dağkadı Mahallesi’ndeyiz. Örtü altı (erkenci) karpuz üretimi yapan işçilerleyiz. Karacabeyimizde bildiğiniz gibi mayıs başında bezelye sezonu başlayacak, soğan üretimi başlayacak. Bu ekilen örtü altı karpuzlar da temmuz başı gibi pazarlara sevk edilecek. Bu dönemde Türkiye’de yetiştirilen en kaliteli karpuzlar Karacabey’de üretilmektedir. Bütün Türkiye’de olduğu gibi çiftçilerimiz, üreticilerimiz, Karacabey’de de üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmakta ve her türlü olumsuzluğa rağmen mücadelelerini gerçekleştirmektedir. Biz, bütün çiftçilerimize olduğu gibi Karacabey’deki çiftçilerimize de hayırlı ve bereketli bir sezon temenni ediyoruz. Bu çalışmaların inşallah ülkemizin dinamik potansiyeline uygun bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz” dedi.